Hockenheim. Bei einer Motorsportveranstaltung auf dem Hockenheimring am Samstag hat sich ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 59-jähriger Rennfahrer mit seiner Maschine im Bereich der Parabolika-Kurve, wo er ohne Fremdverschulden stürzte, teilte die Behörde am Abend mit. Wegen seiner schweren Verletzungen konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik eingeliefert.

