Wiesloch. Ein Motorradfahrer ist in Wiesloch mit einem Wildschein kollidiert. Der 60 Jahre alte Zweiradfahrer verletzte sich dabei nach Polizeiangaben vom Freitag schwer. Er erlitt eine Fraktur und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Wildschwein erlag seinen Verletzungen. Der Unfall hatte sich am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr in der Straße „Im unteren Wald“ ereignet.

