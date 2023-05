Motorrad kollidiert mit Moped – drei Verletzte in Ketsch

Ketsch. Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall in Ketsch am Sonntagnachmittag verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde kurz vor 18.00 Uhr ein Unfall bei der Rettungsleitstelle gemeldet.

Der 22-jährige Unfallverursacher war zusammen mit seiner 19-jährigen Sozia in Fahrtrichtung Altlußheim unterwegs gewesen. Vor diesen fuhr der 17-jährige Rollerfahrer, welcher von der K4250 in den Hohwiesenweg einbiegen wollte. In diesem Moment setzte der Motorradfahrer zum Überholvorgang an, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Infolgedessen wurden alle Beteiligten verletzt und nach erster medizinischer Versorgung vor Ort in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Mehrere Rettungswagen und ein Notarzt waren hierbei im Einsatz. An der Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. An dem Roller entstand ein Schaden von rund 500 Euro.