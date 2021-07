Mordprozess startet am Landgericht Frankenthal

Frankenthal. Am Landgericht Frankenthal beginnt am Donnerstag der Prozess gegen einen Mann, der im Februar seinen Kontrahenten zuerst mit der Armbrust angeschossen und danach erdrosselt haben soll. Wie das Gericht mitteilte, wirft die Staatsanwaltschaft dem 51 Jahre alten Angeklagten aus Dirmstein vor, im Februar 2021 einen Mann in Waldsee heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen getötet zu haben. Ein Streit soll Hintergrund der Tat gewesen sein. Das Landgericht hat neun Prozesstage angesetzt.

