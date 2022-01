Monitoring zu Wildkatzen

Rhein-Neckar. Kehrt die vor vielen Jahren beinahe ausgerottete Wildkatze in den südlichen Odenwald zurück? Das wollen der BUND Steinachtal und der BUND Baden-Württemberg mit einem Monitoring-Projekt herausfinden, das am Samstag gestartet wurde. Laut Mitteilung haben 15 Mitglieder der Umweltorganisation auf einer Fläche von 200 Quadratkilometern an zwanzig Stellen angeraute Holzpflöcke in den Waldboden geschlagen und mit Baldrian besprüht. Während der Ranz – der Paarungszeit der Wildkatzen – verlockt der Baldrian die Tiere, sich mit Kopf und Körper am Holz zu reiben. Wöchentlich suchen ab sofort die BUND-Aktiven bis Mitte April die Lockstöcke nach Haarproben ab, die dann im Anschluss an das Senckenberg Forschungsinstitut in Gelnhausen gesendet werden. Dieses stellt fest, ob es sich um Wildkatzenhaare handelt.

Laut BUND haben sich im Rhein-Neckar-Kreis und im angrenzenden Neckar-Odenwald-Kreis in den letzten Jahren die Hinweise verdichtet, dass die Wildkatze in der Region wieder heimisch ist. Bei Hardheim (Neckar-Odenwald-Kreis) sei im Mai 2020 eine Wildkatze in eine Kamerafalle getappt. Voraussichtlich im Sommer sind die Ergebnisse der Untersuchung zu erwarten. „Die Chancen stehen gut, dass wir Wildkatzen im südlichen Odenwald nachweisen können“, sagt Lilith Stelzner, Naturschutzreferentin beim BUND Baden-Württemberg. jei

