Mögliche Steinewerfer in Heidelberg - Zeugen gesucht

Heidelberg. Ein 20-jähriger BMW-Fahrer hat am Freitagnachmittag gemeldet, dass die Seitenscheibe seines Autos in Heidelberg plötzlich zersplittert ist. Wie die Polizei mitteilte, befuhr er gegen 15.15 Uhr die Gneisenaustraße in Richtung Hauptbahnhof, als seine Scheibe aus unbekannter Ursache zersprang. Der Vorfall ereignete sich circa 50 Meter vor der Czernybrücke. Es ist nicht auszuschließen, dass der Schaden durch einen geworfenen Stein entstanden sein könnte.

Die Ermittlungen wurden vom Polizeirevier Heidelberg Mitte übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/1857-0 zu melden.