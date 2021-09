Möbelhaus wegen Brandes geräumt

Viernheim. Wegen eines Brandes ist ein Möbelhaus im südhessischen Viernheim geräumt worden. Verletzt wurde am Dienstag niemand, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Das Feuer soll im Lager ausgebrochen sein, ein technischer Defekt wurde nicht ausgeschlossen. Zum Zeitpunkt des Brandes waren mehrere Kunden in dem Möbelhaus, deshalb musste das Gebäude von Feuerwehr und Polizei geräumt werden. Die Löscharbeiten waren vergleichsweise schnell beendet, wegen der starken Rauchentwicklung kam es aber noch länger zu Verkehrsbehinderungen. Die Heppenheimer Kriminalpolizei soll nun herausfinden, warum das Feuer ausbrach.

