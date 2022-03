Möbel für Geflüchtete aus Ukraine gesucht – Pflegestellen für Haustiere

Landau. Rund 60 Menschen aus der Ukraine haben in der Stadt Landau bereits Zuflucht vor dem Krieg in ihrer Heimat gefunden. Die Stadtverwaltung rechnet mit einer noch deutlich höheren Zahl in den kommenden Wochen. Wie die Stadt Landau in einer Pressemeldung bekannt gab, will sie weitere Wohnungen zur Unterbringung anmieten. Dafür werden Möbel benötigt: Gebraucht werden vor allem gut erhaltene Betten und Kinderbetten ohne Matratzen, kleinere Kleiderschränke, Tische, Stühle und Waschmaschinen.

Wer spenden möchte, stellt das Angebot – möglichst mit Bild – bitte auf dem städtischen Ukraine-Hilfsportal unter hilfe.engagement-landau.de ein. Die Spendenwilligen werden gebeten, die Möbelstücke zunächst weiter im eigenen Haushalt aufzubewahren. Sie werden dann begutachtet und der Transport organisiert.

Laut Stadt ebenfalls dringend gesucht: Pflegestellen für Haustiere. Wer einen Hund, eine Katze oder ein Kleintier übergangsweise bei sich aufnehmen möchte, wird ebenfalls gebeten, dies in das städtische Ukraine-Hilfsportal unter „Sonstiges“ einzutragen. Die Pflegestellen werden gebraucht, da in vielen angemieteten Wohnungen und in den Notunterkünften keine Haustiere erlaubt sind.