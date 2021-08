Modellflieger sorgt für Suchaktion

Waibstadt/Sinsheim. Ein vermeintlicher Flugzeugabsturz in der Nähe von Sinsheim hat am frühen Sonntagnachmittag die Polizei beschäftigt. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Autofahrerin gemeldet, dass ein Kleinflugzeug über einem Waldgebiet an der Kreisstraße 4281 in Waibstadt offensichtlich technische Probleme hatte: Es kam Rauch aus dem Flugzeug.

Da nicht auszuschließen war, dass sich Menschen in dem Flieger befanden, leitete die Polizei eine Suchaktion in und über dem Areal im südlichen Rhein-Neckar-Kreis ein. Im Einsatz waren demnach mehrere Streifenwagen sowie ein Rettungs- und ein Polizeihubschrauber.

Unbemanntes Flugzeug

Schon kurze Zeit später konnte die Polizei Entwarnung geben. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem angeblich abgestürzten Objekt um ein unbemanntes Modellflugzeug gehandelt hatte, das auf dem in der Nähe gelegenen Modellflugplatz Sinsheim gestartet worden war. In der Zwischenzeit war die Maschine trotz der technischen Probleme wieder dorthin zurückgekehrt. Die Polizei konnte die Suchaktion daraufhin beenden. fab