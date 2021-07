Mobilitätspakt unterschrieben: Jetzt geht die Arbeit richtig los

Rhein-Neckar. Fast festliche Stimmung herrschte bei der Online-Pressekonferenz des Verbandes Region Rhein-Neckar am Freitagabend. Der just besiegelte Staatsvertrag zwischen Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz weckt bei allen am Mobilitätspakt Rhein-Neckar beteiligten Akteuren die Hoffnung, dass solche Engpässe, wie sie nach der Schließung der Hochstraße Süd entstanden sind, in Zukunft nicht mehr vorkommen.

„Ein Kind, das aus der Not heraus geboren wurde“, führte Stefan Dallinger, Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, in das Thema ein. Die Erwartungshaltung sei groß, sagte er. Der Anspruch ist kein geringerer, als eine Lösung der Verkehrsprobleme mit einem ganzheitlichen Ansatz zu erreichen.

Was das heißt, unterstrichen die unterschiedlichen Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verkehrswesen aus ihren jeweiligen Perspektiven. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz skizzierte das Ziel, in den kommenden zehn Jahren die Nutzerzahlen im ÖPNV zu verdoppeln. Dafür müssten alle Beteiligten in die Verantwortung. Tilman Krauch, Vorstand bei Freudenberg, sprach von der Herausforderung, moderne Mobilitätstechnologien zu entwickeln und dabei stets agil zu bleiben. So habe vor fünf Jahren noch niemand geahnt, dass heute elektrische Roller und Fahrräder den Markt in der Weise erobern. Insofern müsse man in den kommenden Jahren flexibel bei der Umsetzung des Mobilitätspakts sein. Es geht um nicht weniger als um eine optimierte Infrastruktur und intelligente Verkehrslenkung, die dazu noch den Umstieg von einem Verkehrsmittel auf ein anderes mitdenkt und den Klimaschutz voranstellt.

BASF zeigt Standortnachteile auf

Dass die Vertreter der Industrie- und Handelskammern und die BASF auf die Wichtigkeit der Güterverkehre verweisen, ist nicht überraschend. Uwe Liebelt, Standortleiter des Chemiekonzerns in Ludwigshafen, betonte, dass man die Schaffung einer dritten Rheinquerung stets mitdenken müsse. Er zog den Vergleich zu Asien, wo es durch Planungen von Wirtschaftsräumen auf dem Reißbrett schon jetzt durchlässigen Verkehr gebe. Das seien Standortvorteile, verwies er auch auf die sich immer weiter hinausziehende Rheinvertiefung bei St. Goar. Christian Specht, Vorsitzender des Verwaltungsrates beim VRN hatte zuvor auch wieder eine Seilbahn über den Rhein erwähnt, für die es eine Machbarkeitsstudie geben soll. Stefan Dallinger, geistiger Vater des Pakts, benutzte mehrmals den Begriff einer „ungestörten“ Mobilität, die es im fünftgrößten Wirtschaftsraum Deutschlands geben müsse. Grundlage dafür seien Problem-Analysen und die Nutzung neuer Technologien.

„Günstiger und digitaler“ solle der Verkehr werden, stellte Elke Zimmer, in Mannheim lebende Staatssekretärin im Stuttgarter Verkehrsministerium, fest. Schon jetzt feiern einzelne Akteure den Mobilitätspakt als „Erfolgsmodell“.