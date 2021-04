St. Leon-Rot. In der Nacht von Sonntag auf Montag ist eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage in St. Leon-Rot von bislang Unbekannten in Brand gesetzt und dabei zerstört worden. Was die Täter zur Brandlegung nutzten und wie hoch der Sachschaden ist noch nicht bekannt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06227/ 881600 bei der Polizei zu melden.

AdUnit urban-intext1