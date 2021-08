Mobile Klassiker rollen durch die Südpfalz

Maikammer. Rund um die Südliche Weinstraße wandern am Sonntag, 12. September, von 10 bis 18 Uhr Oldtimer aller Art. Beim „Oldtimerwandern“ von Palatina-Classics in Zusammenarbeit mit der Initiative Kulturgut Mobilität gibt es passend zum Tag des offenen Denkmals automobile Klassiker in voller Fahrt zu bewundern. Jeder kann mitfahren, der einen Oldtimer hat. Zuschauen darf ohnehin jeder Interessierte. Eine Teilnahmegebühr gibt es nicht, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Die Strecke geht über rund 140 Kilometer durch die Region rund um die Südliche Weinstraße. Sie führt unter anderem über Edenkoben, Rhodt, Weyher, Ramberg, Annweiler, Leinsweiler oder Steinfeld und schließt einige Sehenswürdigkeiten auch am Rande der Route bis ins elsässische Wissembourg ein. Vom Weintor in Schweigen-Rechtenbach, weiterführend über sanftes Weinland mit seinen typischen Weindörfern, üppigen Obstplantagen und dem Pfälzerwald mit seinen stillen Tälern führt die Fahrt bis nach Maikammer kurz vor Neustadt. Die Strecke wird nur grob mit Pfeilen markiert. Es empfiehlt sich daher, eine Karte oder ein Navigationsgerät mit an Bord zu haben und sich im Vorfeld über die Strecke und deren Haltepunkte zu informieren.

Am Streckenverlauf wird es zahlreiche Stopps geben, die zum Verweilen einladen. Auch private Sammlungen werden an diesem Tag ihre Tore für Publikum öffnen. Daneben stellen sich Clubs und Firmen aus dem Oldtimerbereich vor. Oldtimerclubs, Vereine und touristische Einrichtungen bieten entlang des Kurses Speisen und Getränke an.

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es keine Treffen oder größere Ansammlungen geben. Deshalb gibt es auch keinen Beginn und kein Ende der Route. Jeder befährt die Südliche Weinstraße aus der Richtung, wo er kommt und wählt seine Route und Stopps anhand der Karte nach eigenem Geschmack aus. Jeder hält sich nach Angaben der Veranstalter in seinem Oldtimer auf und befährt die Strecke oder macht eben am Rand halt, um das fahrende Museum zu bewundern. red

