  Mobile Impfstation rollt nach Fahrplan

Schifferstadt. Vor dem Impfzentrum in Schifferstadt hat sich eine Schlange gebildet. Mit gebührendem Abstand warten ältere Herrschaften auf den Einlass. „Aber nicht allen über 80-Jährigen ist der Weg hierher zuzumuten, zumal unser Kreis sehr groß ist“, sagt der Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises, Clemens Körner. Darum soll ab Mitte März ein umgebauter Linienbus als mobile Impfstation durch die Dörfer rollen. Am Montag ist das Gefährt – das von der BASF als Grippe-Impfstation umgebaut und genutzt worden ist – an den Kreis übergeben worden, der ihn bis September nutzen darf.

„Vorgesehen ist ein fester Fahrplan, so dass die Bürger genau wissen, an welchem Tag er wo steht“, sagt Körner. Ganz so weit ist es allerdings noch nicht. „Zunächst wird der Bus hier als dritte Impfstraße eingesetzt, damit wir Erfahrungen sammeln können, wie viele Leute tatsächlich an einem Tag geimpft werden können“, so der Landrat. Wenn alles rund läuft, soll der Bus neun Dörfer aus dem Kreis ansteuern. Gedacht sei er als Entlastung der niedergelassenen Ärzte bei den Coronaschutz-Impfungen mit Astra Zeneca. „Ich habe mir jetzt mit Waldsee, Dudenhofen und Roxheim die zahlenmäßig größten Gemeinden angeschaut, um geeignete Standorte wie Pfarrzentren oder Gemeindehäuser zu suchen“, berichtet Organisator Lutz Bandekow. Schließlich müsse der mobile Ableger des Impfzentrums an das Stromnetz angeschlossen werden. „Normalerweise wäre hinter uns ein Gebäude, aus dem die Impflinge nach dem Erfassen der Daten und der Aufklärung kommen und über die Rampe in den Bus gelangen“, erklärt Bandekow. Drinnen warten Ausruh-Sitzplätze und zwei Impfkabinen.

„Ehrenamtliche der Freiwilligen Feuerwehr werden den Bus fahren“, erläutert Koordinator Rainer Schädlich. Vier Mann seien bislang gefunden, „aber wir werden sicher mehr benötigen.“ Die Miete für den Bus hält sich laut Körner in Grenzen. „Bei unter 300 Euro am Tag kann man nicht meckern.“