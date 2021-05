Mittig über Kreisverkehr gefahren - Dieselspur führt Polizei zu Unfallflüchtigen

Maxdorf. Eine Dieselspur hat die Polizei in der vergangenen Nacht zu einem Unfallflüchtigen geführt. Ein 19-Jähriger befuhr laut Polizei gegen 0 Uhr die L527 von Birkenheide kommend in Richtung Kreisverkehr zur L527/L454. Um einem Tier auszuweichen soll der 19-Jährige eines VW Golf mittig über den Kreisverkehr gefahren sein. Hierdurch wurden ein Verkehrszeichen sowie die Bepflanzung des Kreisverkehrs beschädigt.

AdUnit urban-intext1

Anstatt den Verkehrsunfall unverzüglich der Polizei zu melden, setzte der Mann seine Fahrt fort. Wegen einer Beschädigung am Unterboden seines Autos und einer hierdurch verursachten Dieselspur wurden die Beamten jedoch direkt zu dem Flüchtigen geführt. An dem Wagen entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste der PKW zudem abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe durch die Beschädigung am Kreisverkehr wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und eventuell mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall zu melden.