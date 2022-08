Mittelalter zurück in Angelbachtal

Angelbachtal. Nach zwei Pandemiejahren, in denen sich auch Ritter, Gaukler, Barden und das fahrende Volk an „Social Distancing“ und Veranstaltungsverbote halten mussten, kehren die mittelalterlichen Gestalten nun zurück. Am Samstag und Sonntag, 13. und 14. August, laden Sie in den Schlosspark Eichtersheim in Angelbachtal ein – zu Musik und Tanz, Schaukampf und Ritterturnier, Gaukelei und Schabernack, wie es in der Ankündigung des Veranstalters heißt.

Mehr als 20 Lagergruppen reisen demnach an, um das mittelalterliche Treiben in der Kurpfalz lebendig werden zu lassen, mehr als 50 Händler bieten ihre Waren feil. Das breitgefächerte Angebot reicht von feinem Geschmeide, historischen (oder historisch anmutenden) Gewändern, handgemachten Seifen und Kerzen über kunstvolle Holz- und Lederarbeiten bis hin zu feinen Keramik-, kuscheligen Fell- und hübschen Edelsteinprodukten. Tavernen, Buden und ein breites kulinarisches Angebot stehen ebenfalls für die Besucherinnen und Besucher bereit.

Nachtturnier am Samstag

In Angelbachtal treffen sich Ritter, Barden und Gaukler. © Histotainment GmbH

Für die musikalische Untermalung sorgen Fabula Aetatis. Beste Unterhaltung versprechen laut Veranstalter außerdem Hubertus, der Gaukler, die Ritter des Würzburger Greifenpacks und die Ritter der Schwarzen Lanze. Beim Kinderritterturnier können sich die Kleinen dann auch selbst austoben. Wem das zu turbulent ist, dem sagen vielleicht eher das Mini-Riesenrad oder das handbetriebene Karussell zu.

Weitere Höhepunkte des Programms sind die Wasserguillotine, die Medicus-Show, die Falken des Falkner-Lagers, zahlreiche Handwerker sowie das große Nachtturnier (nur am Samstag). Die Veranstaltung beginnt an beiden Tagen jeweils um 11 Uhr. red