Mit zwei Haftbefehlen gesucht: 25-Jährige bei Drogenkontrolle festgenommen

Bad Dürkheim. Eine Frau ist am Montagabend in Bad Dürkheim auf Drogen kontrolliert und direkt verhaftet worden. Wie die Polizei mitteilt, fanden die Polizeikräfte bei Personenkontrolle der 25-Jährigen gegen 20 Uhr in der Karl Räder Allee Betäubungsmittel: Einen Joint, Cannabisblüten und Amphetamin stellte die Polizei sicher. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 0,71 Promille. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis, Amphetamin und Kokain.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als die Beamtinnen und Beamten die Personalien der Frau überprüften, stellten sie fest dass die 25-Jährige mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Da sie die jeweiligen offenstehenden Geldbeträge nicht zahlen konnte, wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die 25-Jährige wollte keine Angaben zur Herkunft der Betäubungsmittel machen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.