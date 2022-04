Mit Zaun kollidiert und sich vom Unfallort entfernt - Zeugen gesucht

Viernheim. Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in der Nacht zu Sonntag einen Unfall in Viernheim verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Nach Angaben der Polizei befuhr der Wagen die Adolf-Damaschke-Straße gegen Mitternacht in aufsteigender Richtung und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er den Gehweg und kollidierte mit einem Hofzaun. An dem Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Bei dem Fahrzeug soll es sich nach Angaben von Zeugen aller Wahrscheinlichkeit nach um einen weißen VW Golf 8 (GTD, GTI oder GTE) mit Mannheimer Kennzeichen handeln. Dieser müsste auf der rechten Fahrzeugseite starke Beschädigungen aufweisen, da an der Unfallstelle sowohl der rechte Außenspiegel, als auch zwei Türgriffe aufgefunden werden konnten. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06206/94400.