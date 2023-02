Mit Waffe bedroht und ausgeraubt - Polizei sucht drei maskierte Täter

Frankenthal. Drei bislang unbekannte, maskierte Täter haben zwei 20- und 22-jährige Männer aus Ludwigshafen und Schifferstadt in Frankenthal mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag ereignete sich der Vorfall am Montag, gegen 18.40 Uhr, in der Frankenstraße auf Höhe des Schotterweges in Richtung Jahnplatz.

Bankkarte und Bargeld ausgehändigt

Die dunkel gekleideten Täter sprachen die beiden Männer an und forderten sie unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe auf, ihre Taschen zu leeren. Nachdem einer der Geschädigten den Unbekannten seine Bankkarte und 60 Euro übergeben hatte, flüchteten die Täter in Richtung Jahnplatz. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten sie nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Ein Täter soll etwa 1,90 Meter groß sein. Die anderen beiden seien kleiner, so die Polizei. Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06233/313-0 oder 06237/934-11 00 bei der Polizei zu melden.