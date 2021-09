Mit über fünf Promille unterwegs

Maxdorf. Am Testgerät gezweifelt, hat die Polizei am Wochenende bei einem Fahrer, den sie bei Frankenthal gestoppt hat. Weil dieses am Samstagmittag den Wert von fünf Promille anzeigte, hätten die Beamten den Test mit einem zweiten Gerät wiederholt, hieß es am Montag von der Polizei. Hierbei habe sich das ungewöhnlich hohe Ergebnis aber bestätigt. Ein Wert, den eine Autofahrerin in Maxdorf am Abend des selben Tages noch toppte: Die 39-Jährige war mit ihrem Opel Schlangenlinien gefahren, als die Polizei sie zum Test bat. Dieser ergab 5,23 Promille. Die Frau musste sich einer Blutprobe unterziehen. Zudem wurde gegen sie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Hilfesuchender nach Trennung

Mit 4,61 Promille hat am Sonntagabend zudem ein Speyrer für Aufsehen gesorgt – und seinen Führerschein abgeben dürfen. Der 39-Jährige hatte ein parkendes Auto touchiert und war danach weggefahren, so die Polizei. Die Beamten trafen ihn daheim an und stellten durch einen Atemalkoholtest den hohen Promille-Wert fest. Zusätzlich entdeckten sie eine geringe Menge Cannabis. Der Mann muss sich nun wegen Unfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Mit weniger Promille im Blut, dafür aber mit großen Liebesproblemen, ist ein 40-Jähriger am Sonntag bei der Polizei in Ludwigshafen aufgetaucht. Der Mann habe eigentlich Hilfe gesucht, da er nach einer Trennung die gemeinsamen Katzen beanspruchen wollte. Da er einen betrunkenen Eindruck machte – und die Beamten gesehen hatten, dass er mit dem E-Scooter unterwegs war – wurde ein Alkoholtest gemacht. Das Ergebnis: 2,91 Promille. Er muss sich nun wegen Trunkenheit am Steuer verantworten. her