Mit über 2 Promille am Steuer fast Streifenwagen erfasst

Bad Dürkheim. Ein betrunkener Autofahrer ist am Donnerstag in Bad Dürkheim beinahe in einen Streifenwagen gefahren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 36-Jährige nach dem Ortseingang Hausen auf der Gegenfahrbahn, wo ihm der Streifenwagen entgegen kam. Durch ein Ausweichmanöver nach rechts konnte der Beamte eine Kollision noch rechtzeitig verhindern. In der Kaiserlauterstraße in Bad Dürkheim unterzog er den Autofahrer einer Kontrolle. Ein Atemalkoholtest wies einen Wert von 2,63 Promille nach. Der 36-Jährige musste seinen Führerschein abgeben und wird sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Zusteller in Bad Dürkheim unterschlägt Pakete und Briefe Mehr erfahren Unfall Radfahrer erleidet bei Zusammenstoß in Neuleiningen schwere Kopfverletzung Mehr erfahren