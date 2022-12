Mit Streichelzoo oder in Pfälzer Dialekt

Mal unter freiem Himmel, mal ganz außergewöhnlich: So feiert die Evangelische Kirche der Pfalz in diesem Jahr Weihnachten. Nach zwei Jahren unter Corona-Bedingungen seien wieder Weihnachtsgottesdienste ohne Auflagen möglich, hieß es vom Landeskirchenrat.

Ganz klassisch geht es zu, wenn Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst am 25. Dezember, 10 Uhr, in der Gedächtniskirche Speyer Gottesdienst hält. Doch manches, was während der Pandemie entstand, kommt in den Kirchengemeinden weiterhin gut an. So gibt es auch in diesem Jahr Stationen-Gottesdienste oder Gottesdienste unter freiem Himmel.

Die Evangelische Kirchengemeinde Dudenhofen bietet etwa an Heiligabend rund um ihre Kirche von 14 bis 17 Uhr ein Markttreiben der besonderen Art an. Zu erleben sind Szenen aus der Weihnachtsgeschichte rund um die Krippe, Schafe, Hirten am Lagerfeuer, Orgelklänge und Wirtsleute, die Waffeln und Glühwein anbieten. Mit einer Abschlussandacht um 16.45 Uhr und einem besonderen Licht auf der Wiese endet der Markt.

Die Feuerwehr-Gerätehalle (Lindenstraße 22) ist zudem Schauplatz eines Familiengottesdienstes in Neustadt (Heiligabend, 15 Uhr). Dekan Andreas Rummel feiert zusammen mit der Jugendfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr, einem Bläser-Ensemble und Tieren aus einem Streichelzoo.

Nicht nur Herzenswärme verspricht die Glüh-Weihnacht in und vor der Protestantischen Kirche Lindenberg (25. Dezember, 18 Uhr). Nach einem meditativen Gottesdienst mit vielen Liedern können sich die Gäste vor der Kirche am Feuer und mit Glühwein, Punsch und Bratwurst wärmen.

Pälzisch gebabbelt wird außerdem am 26. Dezember in Ludwigshafen-Oggersheim bei der Pfälzer Weihnacht in der Markuskirche (9.30 Uhr, Schillerstraße 12).

Bei Kerzenschein

Tierisch geht es auf dem Platz vor der Kirche in Waldsee zu. Dort feiert die Kirchengemeinde Waldsee-Otterstadt einen Familiengottesdienst zum Mitmachen, mit echten Schafen und einem Kinderchor (Heiligabend, 16 Uhr).

Einen Open-Air-Gottesdienst mit Musik und bei Kerzenschein können Kirchgänger in Wattenheim-Hettenleidelheim-Tiefenthal erleben. Dort feiert die Gemeinde an Heiligabend mehrere – teilweise ökumenische – Open-Air-Gottesdienste. Um 14 Uhr geht es los auf dem Kerweplatz in Wattenheim, um 15 Uhr auf dem Grundschulhof in Hettenleidelheim und um 16 Uhr auf dem Weedplatz in Tiefenthal.

„Wie war das damals?“, fragt der Familiengottesdienst an Heiligabend, 16 Uhr, auf dem Vorplatz der Christuskirche in Ludwigshafen-Mundenheim (Kirchplatz 5). Der zwölfjährige Jesus will wissen, wie das war, als er geboren wurde. her