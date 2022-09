Mit Softairpistole Polizeieinsatz in Ludwigshafen ausgelöst

Ludwigshafen. Ein 18-Jähriger hat am Freitag mit einer Softairwaffe am Berliner Platz in Ludwigshafen hantiert und somit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, meldeten sich gegen 18.20 Uhr mehrere Passanten telefonisch bei der Polizei und teilten mit, dass sich am Berliner Platz eine männliche Person aufhalte, welche mit einer Schusswaffe zu sehen sei. Anschließend konnte der 18-Jährige vor einem dortigen Imbiss durch die Polizei angetroffen werden. In dessen Umhängetasche konnte die zuvor gemeldete Schusswaffe durch die Polizeibeamten aufgefunden und sichergestellt werden. Hierbei handelte es sich um eine Softairwaffe. Das Führen dieser Anscheinswaffe in der Öffentlichkeit ist verboten. Das Motiv des jungen Mannes für das Mitführen der Waffe in der Öffentlichkeit ist noch unbekannt. Der Vorfall entfaltete aufgrund der hohen Personenfrequentierung auf dem Berliner Platz eine deutliche Öffentlichkeitswirksamkeit.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Rufnummer 0621/963-2122 in Verbindung zu setzen.