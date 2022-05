Mit Softair-Pistolen auf Fahrzeug geschossen

Annweiler. Zwei Männer haben am Samstagabend mit Softair-Pistolen gegen ein geparktes Fahrzeug in Annweiler geschossen. Nach Angaben der Polizei meldete eine Zeugin gegen 20.30 Uhr den Vorfall auf dem Waldparkplatz in der Burgstraße. Mit Hilfe des Kennzeichens des Fluchtfahrzeuges der Täter konnten diese gefahndet und von den Beamten in stark alkoholisiertem Zustand angetroffen werden. Die täuschend echt aussehenden Waffen wurden sichergestellt. Den Fahrer erwartet neben Sachbeschädigung, dem Verstoß gegen das Waffengesetz auch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

