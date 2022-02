Mit Schreckschusswaffe gefeuert - polizeilich gesuchter Mann auf Party festgenommen

Lindenfels. Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann hat auf einer Party im Odenwald mit einer Schreckschusswaffe gefeuert und so die Polizei auf seine Spur gebracht. Die alarmierten Beamten hätten den 23-Jährigen festgenommen, er müsse nun seine restliche Jugendstrafe von über einem Jahr verbüßen, teilte die Polizei in Darmstadt am Montag mit. Eine 24-Jährige hatte am Wochenende in Lindenfels gemeinsam mit drei Freunden gefeiert. Bei der Party schoss der 23-Jährige auf dem Balkon mit der Waffe in die Luft, zudem wurden Möbel aus dem Fenster geworfen. Gegen den Mann wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

