Ludwigshafen. Ein 20-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Freitag einer Polizeistreife aufgefallen, da er in Ludwigshafen an einer Ampel mit durchdrehenden Reifen losgefahren ist. Wie die Polizei mitteilte, haben sie den Autofahrer anschließend in der Kaiser-Wilhelm-Straße gegen 0.30 Uhr kontrolliert und stellten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrer muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

