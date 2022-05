Mit quietschenden Reifen - Polizei ermittelt wegen Autorennen

Frankenthal. Zwei 18-Jährige sollen sich in Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) in der Nacht zum Sonntag ein Autorennen geliefert haben. Sie seien mit quietschenden Reifen über den Südring gefahren, teilte die Polizei in Frankenthal mit. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab nach Polizeiangaben bei beiden jeweils einen Wert von rund 0,7 Promille. Die jungen Männer mussten ihre Führerscheine abgeben. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens wurde den Angaben zufolge eingeleitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1