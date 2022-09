Mit Messer verletzt

Heidelberg. Drei Männer haben am Samstagmorgen in Heidelberg einen 21-Jährigen angegriffen und mit einem Messer verletzt. Nach Angaben der Polizei wurde der junge Mann gegen 6 Uhr zunächst im Bereich der Bahnunterführung der Haltestelle „ Schlierbach/ Ziegelhausen“ von den Unbekannten geschlagen und getreten. Im weiteren Verlauf zog einer der Männer ein Messer und verletzte den 21-Jährigen mit einer Stichbewegung an der linken Hand. Das Trio entfernte sich im Anschluss in Richtung der Heidelberger Altstadt. Eine Fahndung nach den drei Männern blieb erfolglos. Der Verletzte wurde von einem Rettungswagen umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei sucht Zeugen

Zwei der Verdächtigen sollen sich bereits gegen 5 Uhr mit dem 21-Jährigen in der Straßenbahn Linie 5 von Dossenheim in Richtung Bismarckplatz und im Anschluss im Bus der Linie 33 zur Haltestelle „Schlierbach/Ziegelhausen“ befunden haben. Einer der Täter wurde wie folgt beschrieben: rund 1,85 Meter groß; bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarzen Schuhen und schwarzer Hose; Vollbart, kurze braune Haare. Zu den beiden anderen Männern konnten keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/1 74 17 00 bei der Polizei zu melden. red