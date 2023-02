Mit Messer und Faustschlägen: Raub auf der Rheinau

Mannheim. Ein Mann ist am vergangenen Donnerstagabend, 2. Februar, gegen 23:30 Uhr im Mannheimer Stadtteil Rheinau auf offener Straße ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, befand sich der 50-Jährige zu Fuß auf der Durlacher Straße. Auf Höhe der Neuhofer Straßekamen ihm zwei Männer entgegen. Da er sich dann auf demselben Gehweg wie die zwei Männer befand, wollte er ein Stück zur Seite gehen, um ihnen Platz zu machen.

Geld, Jacke und Handy weg

In diesem Moment wurde er unvermittelt von zwei weiteren bislang unbekannten Männern von hinten in den Schwitzkasten genommen. Einer der beiden Männer vor dem 50-Jährigen schlug ihm daraufhin ins Gesicht, der zweite Mann zog drohend ein Messer. Die Diebe forderten das Portemmonaie mit Bargeld, die Jacke und das Handy des Opfers ein. Die vier Männer entfernten sich anschließend mit dem Raubgut in Richtung Relaisstraße.

Die Beschreibung der Täter

Einer der Täter war circa 20 Jahre alt und war mit einer blauen Basecap sowie einer Bomberjacke bekleidet. Ein weiterer Täter war ebenfalls etwa 20 Jahre alt, wirkte wie ein Kampfsportler, trug eine schwarze Jacke und hatte dunkle Haare mit einem sogenannten Undercut-Schnitt. Von den unbekannten Tätern, welche sich hinter dem 50-Jährigen aufgehalten hatten, ist lediglich bekannt, dass einer der beiden Täter eine Camouflage-Jacke trug.

Der 50-Jährige erlitt durch die Schläge mehrere Hämatome im Gesicht. Die Gesamtschadenshöhe der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder den Tätern machen können, werden gebeten sich bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621/174 4444 zu melden.