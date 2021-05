Mit medizinischem Sauerstoff beladener Transporter kollidiert mit Lkw

Mutterstadt. Ein mit medizinischem Sauerstoff beladener Kastenwagen ist am Montagnachmittag auf der A 61 mit einem Lastwagen kollidiert. Nach Angaben der Polizei wurde der Fahrer des Kastenwagens bei dem Unfall zwischen den Autobahnkreuzen Mutterstadt und Ludwigshafen verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Ladung bestand Brandgefahr an der Unfallstelle, die Fahrbahn musste während den Bergungsarbeiten daher vorsorglich vollgesperrt werden. Es entstand ein Schaden von rund 40 000 Euro.

