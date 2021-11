Mit Machete bedroht

Worms. Mit einer Machete sind in Worms zwei Raubüberfälle verübt worden. Dabei hatten es die Täter auf eine Bäckerei und eine Tankstelle abgesehen, teilte die Polizei am Montag mit. Zunächst habe am Sonntag ein Mann im Verkaufsraum der Bäckereifiliale am Heinrich-Völker-Bad gestanden, nachdem zwei Mitarbeiterinnen den Laden um kurz vor 6 Uhr geöffnet hatten. Der Täter forderte Bargeld. Mit der Machete habe er gegen das Inventar geschlagen, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Schließlich händigte eine der Frauen dem Mann einen dreistelligen Betrag aus.

Der zweite Raubüberfall ereignete sich am Sonntagabend in einer Aral-Tankstelle in der Alzeyer Straße. Zwei Maskierte betraten laut Polizei gegen 21.30 Uhr den Verkaufsraum. Dabei schlug einer der Täter mit seiner Faust die Backwaren-Vitrine ein. Der zweite Täter baute sich drohend mit einer Machete vor der 41-jährigen Mitarbeiterin auf und forderte Bargeld. Als die Frau den Notruf wählte, traten die Täter die Flucht an – nicht ganz ohne Beute: Bevor beide in unterschiedliche Richtungen davonliefen, schnappte sich einer eine Flasche Wein und eine Dose Tabak aus der Auslage. kpl