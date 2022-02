Mit „Kaution“ zur Polizei

Heidelberg. Erneut haben Unbekannte in der Region versucht, mittels sogenannter Schockanrufe ältere Menschen um große Summen zu betrügen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war ein 76-jähriger Mann aus Heidelberg am Donnerstag bereit, dem unbekannten Anrufer 20.000 Euro zu übergeben. Ein vermeintlicher Polizeibeamter hatte dem Senior am Telefon berichtet, dessen Sohn hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um eine angebliche Haftstrafe zu vermeiden, sollte der 76-Jährige eine Kaution zahlen.

Der Senior war bereit, das Geld zu zahlen, beendete laut Polizeiangaben in seiner Aufgeregtheit jedoch versehentlich das Telefonat. Seine darauffolgenden Rückrufversuche gingen ins Leere. Aus diesem Grund fuhr der Mann zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte, um die angebliche Kaution zu übergeben. Dort teilten die Beamten ihm mit, dass er beinahe Opfer von Telefonbetrügern geworden war. Der Sohn des 76-Jährigen holte ihn bei der Polizei ab.

Am Donnerstagnachmittag seien rund 25 weitere Schockanrufe in Heidelberg gemeldet worden, teilt die Polizei weiter mit. Auch hier gingen die Betrüger nach derzeitigem Kenntnisstand leer aus. Die Beamten raten dringend, nie ohne Prüfung der Angaben und Rücksprache mit den Angehörigen (unter einer bekannten Telefonnummer), Geld an Fremde zu übergeben. pol/soge

