Freinsheim. Die Stadt Freinsheim verleiht zum zwölften Mal die Hermann-Sinsheimer-Plakette: Am Sonntag, 6. März, um 11 Uhr im Von-Busch-Hof überreicht Stadtbürgermeister Matthias Weber die Auszeichnung an Volker Gallé (66). Der Germanist, Publizist, Autor und Liedermacher war lange Jahre Kulturkoordinator der Stadt Worms und in die Kulturarbeit der Metropolregion eingebunden.

Die Laudatio hält Michael Werner, Träger der Hermann-Sinsheimer-Plakette von 2020. Für die musikalische Gestaltung der Feier zeichnet Peter Stockmann mit seinem Ensemble „Immergrün“ verantwortlich. Die Hermann-Sinsheimer-Plakette wurde anlässlich des 50. Todestages des Journalisten, Theaterkritikers und Schriftstellers im Jahr 2000 ins Leben gerufen. Seither wird die Auszeichnung im Zweijahresrhythmus an Personen verliehen, die sich um die regionale Literatur verdient machen.

Der Demokratie verpflichtet

Volker Gallé erhält die Hermann-Sinsheimer-Plakette. © Stadt Freinsheim

Gallé sei einer, der den Mund aufmacht, gradlinig, mit Herz und Verstand den demokratischen Werten verpflichtet, würdigt die Stadt Freinsheim den Preisträger in einer Mitteilung. Mit seiner Mundartdichtung betreibe er Sprachpflege, die zugleich bewahrend und in kreativer Weise erneuernd wirkt.

Der Eintritt für die Plakettenverleihung ist frei; es wird um Anmeldung auf der Homepage der Stadt (www.stadt-freinsheim.de) gebeten.

Am Vorabend, Samstag 5. März, 19 Uhr, stellt sich der designierte Plakettenträger mit dem Programm „Zwischenräume – Poesie und Politik links des Rheins“ vor. Gallés Ausflug in die linksrheinische, pfälzische Geschichte verspricht einen vergnüglichen Abend. Karten für die Veranstaltung kosten 10 Euro und können über die Homepage der Stadt reserviert werden. red/sko