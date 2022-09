Mit gefälschtem Führerschein in Schifferstadt unterwegs

Schifferstadt. Ein 30-jähriger Mann ist im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Schifferstadt mit gefälschtem Führerschein von der Polizei kontrolliert worden. Er war gegen 19 Uhr in der Speyerer Straße mit seinem Mercedes unterwegs, teilte die Polizei mit. Während der Kontrolle gab der 30-jährige Mann an, dass er seinen Führerschein vergessen habe und zeigte den Beamten lediglich ein Foto des Führerscheins vor. Der Mann wurde daraufhin durchsucht. Hierbei konnte ein gefälschter moldauischer Führerschein aufgefunden werden. Die Weiterfahrt wurde ihm daraufhin untersagt und Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1