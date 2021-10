Mit Gasöl beladenes Tankschiff fährt sich auf dem Rhein fest

Germersheim. Ein mit 1230 Tonnen Gasöl beladenes Tankschiff hat sich am Sonntagmorgen im Landkreis Germersheim auf dem Rhein festgefahren. Aufgrund des prognostizierten Pegels in Maxau wird Schiff nicht ohne Hilfe wieder freikommen, teilte die Polizei mit. Das am Hagenbacher Grund havarierte Tankmotorschiff soll nun wegen der Begebenheiten in den kommenden Tagen entladen werden, bevor es geborgen wird.

Laut Polizei entstand keinerlei Umweltbelastung. Ebenfalls wurden keine Personen bei der Havarie verletzt.