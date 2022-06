Mit fast zwei Promille am Steuer in Grünstadt verunfallt und geflüchtet

Grünstadt. Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht zu Samstag in Bad Dürkheim verunfallt und geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, bog der 21-Jährige von der Mannheimer Straße nach links in die Kanalstraße ab. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über einen angrenzenden Radweg und stieß gegen ein Absperrgitter. Dieses wurde durch den Aufprall aus der Verankerung gerissen. Zeugen meldeten, wie der 21-Jährige von der Unfallstelle flüchtete. Die Beamten konnten den Fahrer noch in der direkten Umgebung antreffen und eine starke Alkoholisierung feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,80 Promille. Sein Fahrzeug war erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

