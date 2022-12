Lorsch. Mit fast drei Promille Alkohol im Blut ist ein Autofahrer in Lorsch unterwegs gewesen. Nach Angaben der Polizei stoppten Beamte den 48-Jährigen am Samstagnachmittag, gegen 13.45 Uhr, im Bereich der Hügelstraße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend rund 2,8 Promille an. Der 48-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

