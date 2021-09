Mit Drogen in der Tasche Polizeidienststelle besucht

Speyer. Ein 19-Jähriger hat am Montag mit Drogen in der Tasche bei einer Polizeidienststelle in Speyer besucht. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, wollte der junge Mann eine Kräutermischung abholen. Diese war zuvor bei ihm sichergestellt und untersucht worden, weil der Verdacht bestand, dass sie Betäubungsmittel beinhaltet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weil es gegen ihn eine Fahndung zur Beschlagnahme seines Führerscheins gab, durchsuchten die Beamten ihn. Sie fanden zwar keinen Führerschein - dafür jedoch eine geringe Menge Amphetamin. Gegen den 19-Jährigen wird ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.