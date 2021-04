Mit drei Promille Beamte attackiert

Neckargemünd. Weil er volltrunken in einer Straßenbahn randaliert hat, musste ein 39-Jähriger die Nacht zum Freitag in einer Gewahrsamszelle verbringen. Wie die Polizei mitteilte, saß der Mann in einer Bahn Richtung Eppingen, als er am Bahnhof Neckargemünd ausfällig wurde.

Da er keine Anstalten machte, den Zug zu verlassen, versuchten die Polizisten, ihn nach draußen zu bugsieren. Dabei habe er erhebliche Gegenwehr geleistet und die Beamten angegriffen. Dennoch sei es gelungen, den Randalierer festzunehmen. Ein Alkoholtest habe einen Wert von drei Promille ergeben. Nach der Ausnüchterung erwarten den 39-Jährigen nun zwei Strafverfahren. sin