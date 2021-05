Mit Dornröschen wandern

Einen märchenhaften Ausflug können Familien mit kleineren Kindern im Dornröschendorf Dörrenbach (Landkreis Südliche Weinstraße) machen. Auf dem 5,9 Kilometer langen Gebrüder-Grimm-Weg begegnet man einer Sterntaler-Figur aus bunten Mosaiksteinchen, der körperlosen Hexe, die Hänsel und Gretel in den Hühnerstall gesperrt hat, und einem recycelten Goldesel zum Draufsitzen.

Wer ältere Kinder hat oder etwas weiter wandern möchte, folgt dem Rundweg mit der roten Rose (13,9 Kilometer), der auf verschlungenen Pfaden durch duftende Kiefernwälder rund um den Farrenberg, an der Oberotterbachquelle vorbei hinauf zur Burgruine Guttenberg führt. Am Fuß der Burg lädt ein sonniges Picknickplätzchen zur Brotzeit ein. Lohnend ist ein Abstecher zum steinernen Tisch, einem Buntsandsteinfelsen. Statt am Ortseingang zu parken und einen zähen Betonweg zu absolvieren – was viele Wanderführer raten –, ist es besser, den Naturparkplatz „Altes Bild“ ansteuern, wo die Tour erst richtig losgeht. sin