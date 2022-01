Mit Auto von Fahrbahn abgekommen und überschlagen - 2,16 Promille Alkohol im Blut

Reilingen. Ein 28-Jähriger hat am Mittwochabend gegen 23 Uhr unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht und sich dabei leicht verletzt. Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, kam der Mann auf der L723 zwischen Hockenheim und Walldorf - Höhe Reilingen - in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Auto von der Fahrbahn ab.

Er war allein an diesem Unfall beteiligt, überschlug sich und blieb etwa 20 Meter von der Fahrbahn entfernt mit seinem Pkw auf einem Feldgebiet liegen. Anschließend entfernte sich der 28-Jährige zu Fuß von der Unfallstelle und konnte bei einer mit mehreren Streifenwagen eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich der Unfallstelle leicht verletzt angetroffen werden. Weitere Personen befanden sich nicht im Fahrzeug.

Nach Polizeiangaben ergab ein bei ihm durchgeführter Alkoholvortest einen Wert von 2,16 Promille, weshalb er nach ärztlicher Behandlung in einem nahegelegen Krankenhaus, eine Blutprobe über sich ergehen lassen musste. Außerdem ist der 28-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.