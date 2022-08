Mit 2,7 Promille am Steuer in Lampertheim

Lampertheim. Ein alkoholisierter 35-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zum Sonntag von der Polizei in Lampertheim angehalten worden. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten die Beamten bei der Kontrolle gegen 3.30 Uhr in der Finkenstraße recht schnell, dass der Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 2,7 Promille an. Der 35-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde von der Polizei einbehalten. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

