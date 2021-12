200 Kilogramm Kokain sowie Dutzende Fahrer, die unter Alkohol- und Drogeneinwirkung am Steuer saßen – das ist laut einer Mitteilung der Polizei die Bilanz von Schwerpunktkontrollen an der A 6 sowie in Neustadt, Landau und Ludwigshafen.

Demnach waren Beamte der Autobahnpolizei Walldorf am Montag zwischen 9.30 Uhr und 16 Uhr im Einsatz, um bei der Tank- und Rastanlage „Hockenheim“ auf

...