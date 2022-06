Mit 20 km/h auf der B9 nach Germersheim unterwegs

Rülzheim/Germersheim. Ein Autofahrer ist am Freitag kurz vor Mitternacht mit etwa 20 Kilometern pro Stunde auf der B9 bei Rülzheim unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 33-Jährige auffällig langsam in Richtung Germersheim. Der Grund war vermutlich, dass er stark betrunken am Steuer saß. Die benachrichtigte Streife stellte einen Atemalkoholwert von 2,19 Promille fest. Zudem besaß der 33-Jährige keinen Führerschein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

