Mit 1,82 Promille intus in Baustelle gekracht

Landau. Ein 24 Jahre alter Autofahrer ist auf der A 65 in eine Baustelle gekracht und hat seine Fahrt unbeirrt fortgesetzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen, Höhe Landau-Süd, unterwegs. Der Fahrer aus dem Rems-Murr-Kreis habe eine Baustelle übersehen und sei mit den dort aufgestellten Warnbaken kollidiert. Im Anschluss daran habe er seine Fahrt im abgesperrten Baustellenbereich fortgesetzt.

Mit 1,82 Promille unterwegs

Mehrere Zeugen, die seine Unfallfahrt beobachteten, sollen die Polizei verständigt haben, die das Fahrzeug in der Landauer Innenstadt anhielt. „Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der Fahrer an, dass er aufgrund Sekundenschlafes in die Baustelle eingefahren sei“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab nach Angaben der Beamten einen Wert von 1,82 Promille. Der Fahrer wurde daraufhin zwecks Blutentnahme auf die Polizeiwache gebracht. Ihn erwarte nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Sein Führerschein wurde eingezogen. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von insgesamt 15 000 Euro.

Der Unfallschaden beläuft sich laut Polizei auf 15 000 Euro. © Polizei