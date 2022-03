Mit 147 „Sachen“ auf der B 47 geblitzt

Rhein-Neckar. Beim europaweiten „Speedmarathon 2022“ haben auch die Polizeipräsidien in der Region am Donnerstag zahlreiche Raser mit ihren Radarfallen erwischt. Besonders eilig hatte es auf der B 47 zwischen Lorsch und Bürstadt im südhessischen Kreis Bergstraße ein Autofahrer, der mit 147 „Sachen“ in die Messstelle der Beamten rauschte – bei erlaubten 80 Stundenkilometern. Die Mannheimer Polizei blitzte einen Raser, der auf der A 6 bei Sinsheim mit 189 statt der vorgeschriebenen 120 km/h unterwegs war.

Insgesamt erfasste die Polizei in Mannheim, Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis an 28 Orten 4462 Verkehrsteilnehmer, von denen 404 zu schnell fuhren. „Ergebnis der Überschreitungen sind 77 Verwarnungen und 237 Bußgeldverfahren, woraus 44 Fahrverbote resultierten“, teilte das Präsidium Mannheim bilanzierend mit.

Beamte des Präsidiums Rheinpfalz überprüften an 31 Kontrollstellen in der Vorder- und Südpfalz insgesamt 33 908 Fahrzeuge. Dabei wurden 1897 Geschwindigkeitsüberschreitungen aufgenommen – 140 mit manuellen und 1757 mit automatisierten Messgeräten. In ganz Hessen passierten 320 000 Fahrzeuge die Messstellen, 9000 davon waren zu schnell. Eine Auswertung des Präsidialbereichs Südhessen lag am Freitag noch nicht vor.

Ziel des „Speedmarathons“ ist es, Verkehrsteilnehmer für die Gefahren durch überhöhte Geschwindigkeit zu sensibilisieren. jei

