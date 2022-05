Missglückte Landung - Kleinflugzeug bremst im Gras

Speyer. Auf dem Flugplatz in Speyer ist ein Kleinflugzeug bei der Landung verunglückt. Das einmotorige Flugzeug setzte am Mittwochabend mit einer Tragfläche auf und schlitterte über die Landebahn, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Schließlich kam es im Gras neben der Landebahn zum Stehen. Der 55 Jahre alte Pilot und sein 71-jähriger Co-Pilot blieben unverletzt. Die Ursache für die missglückte Landung war nach Angaben der Polizei am Donnerstag noch unklar. Der entstandene Schaden am Flugzeug wird auf 30 000 Euro geschätzt.

