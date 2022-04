Mischung aus Sonne und Wolken - Temperaturen bis zu 22 Grad

Rhein-Neckar. Am Freitag gibt es neben Sonnenschein auch dichtere Schleierwolkenfelder in der Region. Dabei bleibt es aber meist trocken. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 22 Grad.

Regnerisch wird das Wochenende in Baden-Württemberg, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart voraus. Am Samstag soll der Himmel im Land wolkig bis bedeckt sein, dann setzt an immer mehr Orten der Regen ein, prognostizieren die Meteorologen. Teils kann es auch zu heftigen Schauern und Gewittern kommen, hieß es. (mit dpa)