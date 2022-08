Millionenschaden bei Brand in Produktionshalle in Waghäusel

Waghäusel. Beim Brand einer Produktionshalle in Waghäusel (Kreis Karlsruhe) ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen mitteilte, rückten die Einsatzkräfte in der Nacht zu dem Brand der etwa 4000 Quadratmeter großen Halle eines kunststoffverarbeitenden Betriebs aus. Teils sind Gebäude- und Dachteile eingestürzt. Verletzt wurde niemand.

Etwa 120 Feuerwehrleute und 30 Kräfte des Technischen Hilfswerks seien bei dem Brand in einem Industriegebiet im Einsatz. Die Polizei bittet die Menschen in der Umgebung, Fenster und Türen zu schließen. Warum die Flammen ausbrachen, blieb noch unklar.

