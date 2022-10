Millionen gefälschte und gesundheitsschädliche Spielwaren entdeckt

Frankfurt/Frankenthal. Ermittler haben in einem Logistiklager einer Online-Verkaufsplattform in Frankenthal (Rheinland-Pfalz) mehr als drei Millionen gefälschte und gesundheitsschädliche Spielwaren sichergestellt. Die Aktion, die bereits im Juli stattfand, war Teil einer internationalen Operation gegen Produktpiraterie, wie die Polizei am Montag in Frankfurt mitteilte. Bei den Produkten handele es sich unter anderem um Aufkleber, Geburtstagszubehör, Briefumschläge, Einladungskarten und Spielfiguren. Sie seien in Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Polen, Tschechien und England über die Online-Plattform zum Verkauf angeboten worden.

Bereits im Jahr 2021 habe der französische Zoll rund 1,3 Millionen Artikel sichergestellt. An der zweiten Operation in diesem Jahr habe sich das Kommissariat für Wirtschaftskriminalität und Verbraucherschutz der Frankfurter Kriminalpolizei beteiligt, teilte die Polizei mit.