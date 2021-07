Milky Chance bringt die Festwiese zum tanzen

Ladenburg. „Das ist unser erstes Konzert seit einem Jahr“, eröffnet Milky-Chance-Sänger und -Gitarrist Clemens Rehbein dem Publikum, zumindest das erste „richtige“ - einige Live-Stream-Konzerte habe die Band in dieser Zeit schon gespielt. „Richtig“ und aufrichtig gut fühlt sich das Picknick-Konzert auf der Ladenburger Festwiese auch auf der Besucherseite an, zumal es im traumhaften Open-Air-Ambiente zwischen Wasserturm und Neckar und bei Bilderbuch-Festival-Wetter stattfindet. 1200 Besucherinnen und Besucher sind hierher gekommen, um die die Folktronica-Band Milky Chance und ihren druckvoll elektronisch-organischen, live geradezu zwingend zum Tanz auffordernden Sound zu erleben: ausverkauft!

War es am Vorabend zum Auftakt der Ladenburger Picknick-Konzert-Reihe mit der Band Bukahara noch zu langen Wartezeiten gekommen, so verläuft der Einlass auf diesmal entschieden schneller und reibungsloser. Um den Andrang zu entzerren, ist die Einlasszeit vorverlegt worden, zum offiziellen Beginn um 20 Uhr sind praktisch alle auf dem Gelände und haben sich auf den mitgebrachten Picknick-Decken niedergelassen. Lediglich ein paar Nachzügler trudeln dann noch auf dem Areal ein, wo ab 19.30 Uhr - die wieder einmal wunderbare - Wahl-Mannheimer Popakedemikerin Henny Herz mit ihrer Band das Vorprogramm bestreitet. Exakt eine Stunde später starten Milky Chance ihren Auftritt, alias Clemens Rehbein und Philipp Dausch, die 2012 direkt nach dem Abitur von Kassel losgezogen waren, um eine sensationelle Erfolgsgeschichte zu schreiben: Ihr damals selbstproduzierter Song „Stolen Dance“ wurde multimillionenfach gestreamt, bislang drei Alben und internationale Gold- und Platin-Auszeichnungen folgten. Mit „Fallen“ eröffnet die live in Vierer-Besetzung operierende Band einen vom Publikum überaus tanzfreudig gefeierten Abend, der über „Down By The River“ und „Flash Junk Mind“ zum Über-Hit „Stolen Dance“ führt. Nach einer Stunde beenden Milky Chance ihr reguläres Programm, um mit „Ego“, „Running“ und „Sweet Sun“ in der Zugabe noch einmal kraftvoll durchzustarten, bis kurz vor 22 Uhr endgültig der Konzertvorhang fällt.